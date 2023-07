Rafael Cardozo decidió apoyar a Christian Cueva tras las críticas que recibe por los excesos en las fiestas, pese a estar en competencia con Alianza Lima. “Si no hay un entrenamiento al día siguiente, y si sale un día anterior, igual la gente lo va a criticar. Si vas de juerga y no vas al entrenamiento, sí está mal, pero en el caso de un jugador de fútbol va a estar mal que salga en cualquier momento. Eso no lo comparto”, dijo el exchico reality en el programa ‘Mande Quien Mande’. (Fuente: América TV)