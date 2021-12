La conductora de América Espectáculos sostuvo que la hija de Susy Díaz y Néstor Villanueva han logrado superar peores escenarios y les pide que no se den por vencidos. “Néstor no está enterado, a mí me preocupa, la comunicación tiene que fluir, no soy quien para incluso dar consejos”, dijo. (Fuente: América TV)