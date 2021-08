El cantautor Ricardo Arjona intentó sorprender a los usuarios del metro de Nueva York al presentarse con guitarra en mano y ofrecer sus mejores canciones. Sin embargo, nadie se acercó a apreciar su talento. “Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, contó en sus redes sociales. (Fuente: @Ricardo_Arjona)