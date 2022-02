Rosángela Espinoza mostró que se encuentra fastidiada de que le pregunten si estará en la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ que inicia este lunes 21 de febrero. “Nunca me llamaron a última hora, menos ruego para entrar. Me amo mucho. He cometido horrores, pero es parte del aprendizaje”, respondió en una de sus historias de Instagram. (Fuente: Instagram @rosangelaeslo)