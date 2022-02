Tras el ingreso de Guty Carrera a la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, Said Palao evitó pronunciarse sobre la expareja de Alejandra Baigorria. “Yo me reservo los comentarios. Yo no tengo problemas con nadie, vengo feliz a competir y no vengo a hablar mal de nadie”, señaló el chico reality al ser consultado sobre Guty Carrera. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)