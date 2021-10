Los integrantes de ‘Esto es Guerra’, Said Palao y Alejandra Baigorria, dramatizaron el fin de su relación en “La Academia”, el reality de “Esto es Guerra”. Said termina con Alejandra y ella termina llorando. Sin embargo, en la vida real, Said aseguró que le gustaría formar una familia con Alejandra Baigorria, siempre y cuando la relación vaya viento en popa. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)