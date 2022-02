Samahara Lobatón sorprendió con su explicación sobre por qué Youna la bloqueó en Instagram y aseguró que no existe ningún problema entre ellos. “No hubo pelea ni discusión, fue tipo un juego que yo le dije ‘ya no quiero ver tus historias’ y él en vez de responderme, me bloqueó (de Instagram)”, contó la joven influencer. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)