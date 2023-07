(Fuente: AméricaTV

https://www.americatv.com.pe/

)

“Tengo una buena relación con Alfredo y Magaly, es una relación cordial (...) mucha gente lo malinterpreta y no le gusta porque, en su momento, he recibido muchos comentarios negativos de parte de ella (...) no soy rencorosa, quizás estuve mal influenciada por ahí y no me asesoré bien”, expresó Sheyla Rojas en la última edición de Estás en todas.