Milett Figueroa fue eliminada del reality de canto de Gisela Valcárcel al tener muchas desafinaciones en el tema “Fama”. Además, Tilsa Lozano criticó la participación de Dalia Durán, expareja de John Kelvin, por no apoyar vocalmente a la modelo. “Cuando algún artista tiene una debilidad, el apoyo que traen tiene que ayudar, y yo nunca me di cuenta que estaba en el escenario, no sentí que la apoyó”. FUENTE: AMÉRICA TV