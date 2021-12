Tras la presentación de Claudia Serpa en ‘El Artista del Año’, Tilsa Lozano criticó su performance y la calificó de desordenada. “Eres un torbellino, tienes que aprender en qué momento cantas y en qué momento bailas, me confundes. Arma un esquema de lo que vas a presentar, me distraes”, comentó la ex ‘Vengadora’. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)