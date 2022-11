Valeria Piazza apareció en el bloque de espectáculos de América Noticias y confesó que su esposo Pierre no se sintió tan cómodo durante su boda porque le cuesta desenvolverse en público. “Él estaba bastante nervioso, pero, para mí, ese fue el acto de amor más grande porque le cuesta hablar en público. Cuando él me conoció, yo no era persona pública”, dijo la ex Miss Perú. (Fuente: América TV)