Vania Bludau reveló detalles de cómo se sintió cuando tomó la decisión de terminar su noviazgo y tuvo que devolver el anillo de compromiso. “Estaba media perdida.. había un plan A, pero yo no tenía un plan B de la vida. Me conocí a mi misma.... Luego entiendes y en vez de preguntarme ¿por qué? me pregunté ¿para qué?, dijo la modelo en “Reinas del show”. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)