“Estoy con Alfredo desde 2010. No me acuerdo (si alguna vez me pidió matrimonio)”, dijo Verónica Linares en respuesta a la pregunta de ‘Choca’ Mandros. La periodista en madre de dos hijos y asegura que sí le gustaría casarse por la iglesia y con todos los detalles que demanda una boda. Fuente: América TV