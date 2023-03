Yaco Eskenazi dejó en claro que las últimas canciones de Shakira no han sido de su agrado. Durante el programa ‘Estás en todas’ de este sábado aprovechó para burlarse de la cantante colombina, quien fue vista llorando en Nueva York y captada por un paparazzi. “No te creo, pero si las mujeres solo facturan; ya no lloran”, fue lo primero que dijo el esposo de Natalie Vértiz, burlándose de Shakira; pero eso no quedó ahí pues añadió: “Las mujeres facturan y también pueden llorar, ¿por qué no?”. (Fuente: América Televisión)