Jaime Bayly se encuentra en Lima y asistió a una conocida librería para realizar la firmas de su reciente novela ‘Los Genios’. Una joven lectora que hizo su cola para que el escritor le firme una copia, se emocionó hasta las lágrimas. El también periodista se levantó de su asiento y consoló por varios segundos a la mujer. “¿Has comido hoy? Te lo pregunto en serio porque cuando yo no como y me da hambre me vienen unas ganas terribles de llorar”, expresó Bayly generando risas entre la audiencia. (Fuente: TikTok/@ronnyislasuiza)