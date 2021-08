El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se refirió al voto de confianza que debe recibir el gabinete ministerial liderado por Guido Bellido. “Si quieren nos dan y si quieren no nos dan, y si no nos dan, tranquilamente nos vamos a nuestra casa. No vamos a protestar por eso”, sostuvo el ministro de Justicia. (Fuente: Latina TV / https://www.latina.pe/)