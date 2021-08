El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, indicó conoce su trabajo. “Yo no he venido a aprender señores, yo he venido a aplicar mis conocimientos en beneficio de la sociedad. Yo conozco cómo se trabaja en estas instituciones. Lo que no sé es robar, lo que no sé es recibir coimas”, subrayó. (Fuente: TV Perú)