“En una nueva gestión como es la de Dina Boluarte uno tiene que llevar a la persona más idónea. He entrevistado al general (Juan Carlos) Liendo y me parece una persona proba. No lo conocía antes, me lo han recomendado. Lo entrevisté, ayer hemos conversado. He visto su hoja de vida. Conoce mucho de inteligencia”, señala la presidenta Boluarte. (VIDEO: Latina TV)