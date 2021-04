Tefi Valenzuela recordó cómo lucía durante su etapa escolar. En entrevista para el programa de Carlos Vílchez y Danny Rosales. “Yo, cuando estaba en el colegio, no era tan bonita, no tenía las cirugías, nada. Me hacían bullying en el colegio... era bien federal (fea), no tenía la rinoplastía, no tenía ‘chichis’ (senos), nada”, señaló. (Fuente: Instagram)