¡Inesperado! Un trabajo de Mi Banco se ha hecho viral en redes sociales luego de que compartiera a través de TikTok su desafortunada búsqueda de un cliente moroso. En el video viral se puede ver al colaborador junto a su compañera cuando llegan a la dirección que les habría dado su cliente, pero sorpresivamente en el lugar no había ninguna casa, solo un terreno en presunto estado de abandono. El joven intentó buscar información con los vecinos de la zona pero al parecer no obtuvo nada. Sin embargo, el muchacho no tuvo mejor idea que parodiar su situación con una triste canción. “Buscándola de nuevo, ya no está, se fue, tal vez usted la ha visto”, se escucha en el clip que ya tiene más de 1.6 millones de reproducciones, así como miles de comentarios. FUENTE TIKTOK I @abelito.pe.