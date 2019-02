Chiquitas 13 febrero 2019

Síguenos en Facebook

La decisión de la Comisión Permanente de declarar procedente la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez ha erizado a la Bancada Liberal y al ppekausismo. Hay quienes, como Clemente Flores (PPK), han advertido una represalia del “fujiaprismo” dirigida al exfiscal de la Nación.

Selectivos

Sin embargo, esta iracunda postura no parece ser la misma cuando se trata de Mercedes Aráoz, quien siendo integrante de la bancada oficialista también votó a favor de la denuncia contra Sánchez. Todo indica que la indignación oficialista es selectiva. ¿O le pedirán cuentas a Meche por su voto?

Estrategia

Los roces entre la Bancada Liberal y Juan Sheput siguen a la orden del día. A propósito de la relación entre Peruanos Por el Kambio y el Ejecutivo, Gino Costa dice no entender por qué su colega no se cansa de pedir cambios ministeriales. Es probable, ha dicho, que su estrategia, no tan inteligente, sea formar parte del gabinete.

¿Costa a Interior?

Enterado de tales declaraciones, Sheput resaltó que su colega siempre para desubicado y que más bien es Costa quien estaría preocupado por mantener una línea oficialista, pues tendría interés en ocupar el cargo de ministro del Interior.

Respaldo a medias

Si bien en Fuerza Popular se tomó el acuerdo de respaldar el tenor de la opinión consultiva de la secretaría de Constitución, que plantea pedir al Poder Judicial que precise la sentencia de Edwin Donayre, hay quienes no están convencidos de apoyar dicha postura.

Ausencia

La ausencia del fuji Miguel Torres en la sesión de la comisión que preside Rosa Bartra fue sintomática. Si bien presentó una dispensa, trascendió que en el fondo estaba en desacuerdo con el fallo de Bartra, que favorecía al sentenciado legislador apepista.

Ají y pimienta

Nos cuentan que el ligero retraso de Bartra a la sesión de Constitución fue porque sostuvo un encendido debate con Torres, con mucho ají y pimienta. Más tarde, el propio Miki expuso sus argumentos en el chat de la bancada.

Suelo parejo

Si bien la investigación por la firma de la adenda del aeropuerto cusqueño de Chinchero sigue en ebullición, es necesario precisar que la extitular del MEF Claudia Cooper no se encuentra comprendida en las pesquisas. Como dicen, el suelo está parejo para la exministra de Estado.

Invitada especial

Mañana y el viernes, la vicepresidenta Mercedes Aráoz está invitada a dos conferencias, en Washington y Miami (EE.UU.), bajo el tema “¿Desaparece el liderazgo de la mujer en Latinoamérica?”. El evento es organizado por el Instituto de Comunicación Política y Gobierno del Perú (ICPG), Georgetown University, la Asociación de Vicepresidentes de América y la consultora estadounidense Battleground Solutions.