No te pierdas las Chiquitas de hoy, 20 de noviembre del 2019

Síguenos en Facebook

Franja caliente

Los dirigentes e hinchas del "Echa Muni" están asados con Renzo Reggiardo, pues consideran que dejó la Presidencia de la institución para ocuparse de lleno a su partido Patria Segura, que se alista para los comicios de enero. Lo consideran un tremendo desplante.

En el mismo camino

Siguen las sorpresas entre los candidatos al Congreso. Uno que se lanza con botas y todo es Walter Grados Aliaga, el perito contable que denunció por la presunta compra irregular de autos al excontralor Edgar Alarcón, quien a la sazón también compite por una curul. Es decir, quien no cae, resbala.

APRA se presenta

El Partido Aprista presentará hoy a sus candidatos en conferencia de prensa, en medio de críticas de sus propios dirigentes por el proceso de selección. La actividad se realizará en la Casa del Pueblo, adonde acudirán personalidades de la organización.

Rompe burbuja

Un cruce tuitero de sables protagonizaron Vladimir Cerrón y Alberto Beingolea. El izquierdista vaticinó que se impondrá a los candidatos pepecistas, pese a no "contar con el dinero de la corrupción brasileña" y le pidió a su presidente que acepte su delito, en alusión a la versión de un colaborador eficaz que lo compromete.

Respuesta radical

El "Burbujón" negó haber recibido un sol de la firma brasileña y arremetió contra el radical. "¿No entiendes que no todos son como tú? Me acusa en falso un corrupto como tú", respondió tras aclararle que los ladrones no son ni de derecha ni de izquierda, sino solo delincuentes.

Catarata

Una catarata de cambios se viene produciendo en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). Quiere decir que dicha entidad estaba antes a cargo de incompetentes o es que alguien está jalando a su gente a ese sector. Un poco más y cambian al conserje.

Incómodo

Consultado sobre la denuncia que interpondrá en su contra el abogado del prófugo Gonzalo Monteverde, el fiscal José Domingo Pérez, a su salida de una audiencia, no reaccionó ayer con la misma ecuanimidad con la que acostumbra responder las preguntas sobre el caso Keiko. Su incomodidad era evidente.

Tiene para rato

El que viene será un fin de semana largo y expuesto al calvario para Mark Vito, pues el TC no retomará el debate sobre el hábeas corpus por la libertad de su esposa sino hasta la próxima semana, por lo que su huelga de hambre no tiene visos de acabar.

Figuretti

Algunos candidatos no saben qué hacer para llamar la atención. Colgándose de la reciente revelación de la entrega de dinero a Keiko por parte de Credicorp, Virgilio Acuña, candidato por UPP, aprovechó para difundir un video en el que destruye una tarjeta del Banco de Crédito. No todo vale por los votos.