Miserias

El PJ declaró improcedente el pedido del fiscal José Domingo Pérez de acceder a la información de celulares del expresidente Alan García. La sala lo fundamenta con un razón que debería avergonzar a cualquier fiscal: “Se pretende obtener información que forma parte de la vida privada de una persona fallecida respecto a quien la investigación ha sido archivada”. Atroz.

Corta el jamón

Pedro Castillo decía que a Vladimir Cerrón no se le iba a ver ni como portero en alguna institución del Estado pero por ahora es el que tiene la llave y corta el jamón pero además no tiene ningún interés en ocultarlo. Su mensaje de ayer sobre que sugirió la permanencia de Julio Velarde es un escándalo.

¿Un pelele?

Lo que Cerrón busca es dar el mensaje a la opinión pública que Castillo es solo un títere y un personaje que gobierna y toma todas sus decisiones bajo sus órdenes. Esto ya se dio en el caso de Nadine Heredia con Ollanta Humala. Por ese tema, la exprimera dama es investigada por usurpación de funciones.

Ninguneados

El poder de quien según Rafael Vela Barba es el jefazo de Los Dinámicos del Centro se hace sentir no solo en el Ejecutivo sino en la bancada, en la que Waldemar Cerrón, el hermanísimo, fue impuesto como vocero. Los maestros que están en el Congreso, por ahora, también dan pena y vergüenza.

El número uno

El jefe del Gabinete, Guido Bellido, no quiso soltar prenda sobre si algún ministro, incluido él, renunciará antes de solicitar la confianza como lo solicitan varias bancadas del Congreso. Señaló que eso solo le corresponde a él y al presidente. Se olvidó que el que manda es Cerrón.

Mar movido

Hay todo tipo de rumores en torno a la reunión del jueves de la bancada de Renovación Popular con Pedro Castillo. Por lo pronto, se ha deslizado que la cita no fue consultada con Rafael López Aliaga y sería otro de los excesos de Jorge Montoya, que ya generó tres renuncias en la bancada.

Con uñas y dientes

El magistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña es uno de los que más se aferra a su cargo por todas las gollerías que este le ofrece y porque no tendrá ni de lejos una oportunidad así en el campo privado. Ayer criticó el proyecto que plantea el cese inmediato de los miembros con mandato vencido.

Lo culpa

Según Espinosa-Saldaña, los miembros del TC no quieren quedarse y el que tiene que decir cuándo se van es el Congreso. “Les dijimos que ejerzan su competencia, que es juntar dos tercios de los votos para sacarnos. No tenemos la culpa de que hayan pasado más de dos años y no lo hagan”, señaló.