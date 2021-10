Plantan a Castillo

El presidente Pedro Castillo y su flamante asesor machista, xenófobo y antivacunas Ricardo Belmont se reunieron ayer en la Casa de Pizarro. Sin embargo, fuentes muy cercanas al ‘Hermanón’ nos aseguraron que tal cita, en realidad, debió desarrollarse un día antes. ¿Qué pasó? Pues simple y sencillamente que al exalcalde de Lima no le habría nacido ir a Palacio de Gobierno en ese momento.

Procrastinación

Los informantes de Chiquitas precisaron que el último miércoles le hicieron recordar a Belmont Cassinelli que había quedado con el mandatario para verse ese día, pero que él, quien nunca ha tenido jefe y goza de una gran holgura económica, prefirió aplazar la visita sin mayor aviso. ¿A qué la habrá sabido ese desplante a Castillo?

Se sabe mudo

Hablando del jefe de Estado, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), reveló que en la reunión que sostuvo con dicha institución, Castillo admitió al principio que no tiene “interlocución directa” con la prensa, pues desde que asumió el cargo no ha ofrecido una entrevista ni siquiera a un medio estatal. Cuando se le consultó el motivo, el presidente se limitó a decir: “Ya conocerán las razones”. Muy propio de quien no sabe qué decir.

Pedidos

Durante el encuentro por la Conferencia Ministerial sobre Migración, que se desarrolló en Bogotá, Colombia, el canciller Óscar Maúrtua se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a quien le pidió apoyo para que nuestro país entre a la OCDE... También podría pedirle a Castillo que se defina y deje de generar inestabilidad para alcanzar dicho objetivo.

¿En el cadalso?

También en el plano del Ejecutivo, ayer se informó que el titular de Educación Carlos Gallardos, quien es una amenaza para la carrera magisterial, se presentará esta tarde en la comisión congresal del sector. El propósito es que exponga su plan de trabajo por la declaratoria de emergencia del sistema educativo. ¿Lo tendrá claro?

Se aferra

Aunque la propia premier Mirtha Vásquez insinuó que su gestión acabaría en cualquier momento, el titular de Essalud, Mario Carhuapoma, negó ayer que vaya a dimitir pese a los cuestionamientos que enfrenta. “No hay ninguna motivación o argumento para renunciar”, agregó. Veremos.

Todos vuelven...

Y ya que tocamos el tema de las renuncias, el congresista Edwin Martínez reconsideró la suya a la bancada de Acción Popular y se reintegró a ella. Ayer indicó que se superaron los inconvenientes “administrativos netamente en la bancada” que la motivaron. Será, pues.