A Caracas

Al menos la Cancillería se hizo una y nombró como embajador en Caracas a un diplomático de primer nivel como Librado Orozco Zapata, quien tendrá que ir a su nueva misión no a regalar al Perú a los brazos del pestilente chavismo, sino a contribuir a la apertura democrática de esa tiranía. Tarea difícil.

Otro lote

El embajador Orozco es graduado en la Universidad de Oxford y ha sido viceministro en el Ministerio de Defensa en tiempos de Mariano Gonzales y Jorge Nieto. Qué tal diferencia con el investigado cerronista Richard Rojas, a quien Castillo y Maúrtua quisieron poner en Panamá y Caracas, cosa que frenó un impedimento judicial de salida del país.

Recuerdos

Luisa María Cuculiza se hizo presente en el velatorio de Susana Higuchi y la recordó como una mujer trabajadora y empoderada. No hay que olvidar que la madre de Keiko fue también congresista. Fue elegida nada menos que por el Frente Independiente Moralizador (FIM) de Fernando Olivera para el periodo 2000-2005.

Juntos

En el velatorio, los hermanos Fujimori se mostraron juntos y unidos en el dolor, igual que en la campaña reciente en la que Kenji se amistó con Keiko tras los “Kenjivideos” que propiciaron la vacancia de PPK y la negativa de la hija de Alberto a que este sea indultado por Kuczynski.

Sala de espera

Ollanta Humala se sumó a las condolencias a la familia Fujimori-Higuchi. “Mi familia y yo expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Fujimori Higuchi por esta irreparable pérdida. Descanse en paz, señora Susana Higuchi”, escribió el expresidente que aguarda el inicio de un juicio oral que podría devolverlo a prisión.

Maltrato

Tras las duras palabras de César Acuña, a Roberto Chiabra y Gladys Echaíz no le queda más remedio que renunciar a la bancada de Alianza para el Progreso (APP). Acuña insistió en que no es aliado de Castillo y que no hay un cogobierno pero los hechos son los que mandan.

Así no

El que se molestó feo con César Acuña fue el legislador Jorge Montoya y le solicitó “respetuosamente” que se rectifique en sus declaraciones cuando afirmó “sin pruebas” que había enviado a “La Resistencia” a su residencia para hostigarlo. “Estaré atento a su rectificación”, escribió en Twitter.

La RAE de malas

En su intervención ayer en una audiencia judicial, Bruno Pacheco dijo “nosotros somos parte un gobierno de izquierda, lamentosamente (sic) todo lo que realizamos con el presidente a algunas personas les parece mal”. Esa solo puede competir con las “saldrán muchas editaciones” que pronunció Pedro Castillo la semana pasada.