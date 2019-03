Síguenos en Facebook

Juntos

La esposa de Yonhy Lescano está dispuesta a defenderlo a capa y espada, algo que no harán ni siquiera sus amigos más apreciados de Acción Popular, que apunta a suspenderlo o expulsarlo. La señora Patricia Contador Durán no tuvo problemas en que la prensa ingrese a su domicilio para defender públicamente al legislador.

¿Caso parecido?

El tema ha traído a la mente el recuerdo de la estoica presencia de Pilar Nores, entonces primera dama, cuando Alan García tuvo que reconocer públicamente, y en un mensaje al país, que como consecuencia de una relación extramatrimonial había tenido un hijo con una mujer de “altas cualidades”, como calificó a Roxanne Cheesman, la madre de Federico Danton.

Al borde del campo

Augusto Rey, exregidor de Susana Villarán, calienta al borde del campo para reemplazar a Lescano en calidad de accesitario. Rey es un defensor acérrimo de la exalcaldesa, pero ya ha reconocido que debieron ser más perspicaces para sospechar que la campaña por el “No” tenía demasiado dinero como para no indagar sobre su procedencia.

Le da de alma

La que no se guardó nada contra Lescano fue la exparlamentaria de AP Rosario Sasieta, más conocida como la “Señora Ley”. Ella afirmó que el legislador “es un traidor” y así lo advirtió Valentín Paniagua antes de fallecer. “Charo, vea usted, Lescano es un traidor”, le dijo. Y ella le contestó: “Presidente, cómo dice eso”. Y él le respondió: “Yo sé por qué lo digo. Él no tiene palabra”.

No es broma

Según Sasieta, “esos chats son hostigamiento, y tienen una connotación sexual porque han sido sin consentimiento de la víctima, y es agravado. Esto va hasta ocho años de cárcel efectiva”. “Esto es un delito desde el año pasado, no es una broma. Cuando le preguntas a una mujer si está en la cama, y cómo está anatómicamente, es un asco”, manifestó. Más claro, ni el agua.

Cónclave

La bancada de Fuerza Popular aprovechó el fin de semana para realizar una reunión de evaluación y planeamiento. La idea es, según Carlos Tubino, visualizar aciertos y errores de su accionar y estructurar una “Agenda Perú” para el periodo 2019-2021. Adelantan una “actitud propositiva” para el futuro inmediato. La pregunta es: ¿habrá participado Héctor Becerril?

Ni a la esquina

La que no está yendo a las reuniones de la bancada es Úrsula Letona, pese a que sigue siendo integrante de la misma, pues su renuncia no ha sido aceptada y, por lo tanto, aún pertenece a ella. No obstante, sus diferencias con Yeni Vilcatoma la mantienen distante. No se pueden ver ni en pintura.

Pasó piola

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha pasado piola con su viaje a España y Portugal. Igual que Martín Vizcarra, prefirió el periplo europeo, con cena de gala incluida,

que ponerse al frente de las emergencias climáticas en distintas zonas de Lima. Ojo que le corresponde asumir el liderazgo en Defensa Civil en su calidad de burgomaestre.