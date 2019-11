No te pierdas las Chiquitas de hoy, 2 de noviembre del 2019

Patinada

Lo de Verónika Mendoza es un verdadero chasco y la demostración más clara de que no está preparada para ningún cargo público. Si no puede ni siquiera inscribir una alianza electoral, ¿cómo es que pretende dirigir los destinos del país? Parece que solo está para llenar agendas.

Hasta las patas

Verónika Mendoza pudo, tranquilamente, prescindir de esta elección y no forzar a su movimiento a este triste escenario, que la ha hecho perder a tres militantes representativas como Marisa Glave, Indira Huilca y Tania Pariona. Y lo peor, ha quedado en evidencia de que no tiene ningún problema en aliarse con corruptos.

Apuesta

Yehude Simon se la juega al acoger a la Vero. Si Juntos Por el Perú no pasa la valla del 5%, desaparecerá como grupo político. Después, no va a tener la principal razón por la que lo buscan, que es su inscripción electoral. Va a quedar más aislado que Kenji en Fuerza Popular.

Cambio radical

El exlegislador Eloy Narváez, de Alianza Para el Progreso (APP), señaló ayer que Edwin Donayre debe cumplir con su sentencia de 5 años y medio de cárcel, porque todos los funcionarios públicos deben asumir las responsabilidades. Si debe ser así, nos preguntamos por qué no lo expulsaron de la bancada y, en cambio, lo blindaron tanto.

¿Y Acuña?

Igual invocación hizo Gloria Montenegro respecto al caso Donayre y, por ello, pidió a los partidos que elijan bien en las elecciones de enero. La ministra de la Mujer,hay que reconocerlo, fue una de las pocas que pidió no blindar a Donayre en el Congreso, algo por lo cual César Acuña va a tener que responder en algún momento.

Paréntesis

Finalmente, Keiko decidió no postular al Congreso de año y medio que se votará en enero. La lideresa de Fuerza Popular debería meditar seriamente no presentarse tampoco en el 2021 y dejar que el partido se encamine bajo liderazgos ajenos al apellido Fujimori. Hace falta un periodo de reestructuración y limpieza que no va a acabar en tan poco tiempo.

Incomprensible

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, llama golpista y presidente de facto a Martín Vizcarra ante la prensa, pero no duda en participar en reuniones en las que todos los gobernadores le reconocen el cargo. Fue el jueves en el MEF. ¿Total? Si quebrantó la Constitución -algo que el TC debe dilucidar-, ¿qué hace junto a él en Lima?

No dijo ni pío

Cáceres Llica, además, despotrica contra Vizcarra, pero en la reunión del jueves en el MEF lo tuvo al frente y, según se supo, no le reclamó ni le dijo nada al Presidente por Tía María ni por ningún tema. Es muy valiente, pero solo ante los micrófonos de la prensa.