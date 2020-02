La noche del pasado 12 de febrero un poste de tres metros de alto cayó sobre la cabeza de Maura Rosa Ataua Rojas (41). El hecho ocurrió en la sede de la cadena de comida rápida KFC en Surco.

En ese contexto, la nuera de la víctima, Stephanie Portal, indicó que la atención por parte del personal del local luego del accidente no fue la adecuada: “Apoyo de los trabajadores no he tenido en el momento del incidente. Ellos solo pasaban, veían y se retiraban”, sostuvo en declaraciones a RPP.

De la misma manera reconoció la ayuda de las demás personas que estaban presentes en el local: “Una comensal que era enfermera, felizmente, se acercó y nos auxilió. Fueron los mismos comensales quienes ayudaron a sacar el poste”, informó.

Portal afirmó que Ataua Rojas se encuentra estable, pero que presenta dolores fuertes en el cuerpo. Asimismo, cuestionó que el hecho pudo convertirse en una tragedia, puesto que en el lugar se encontraban niños jugando.

Cabe mencionar que la presencia de la víctima en el local de comida rápida tenía como motivo la celebración de su recuperación tras una operación al oído días antes. Peritos de la Policía Nacional del Perú ya se encuentran en el lugar.