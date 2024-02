Empezamos el año con música nueva y una canción con un ritmo que fusiona los Andes Peruanos con la magia de las cuerdas del “Primer Violín del Perú”. “Cuando Te Conocí”; composición de Fátima Foronda en el año 2017, esta vez tiene como invitado de lujo al maestro Ayacuchano precursor de la Danza de Tijeras, Andrés “Chimango Lares”.

“Miedo sólo tengo a no conocerme a mí misma. Siempre voy contra la corriente, no pienso si es virtud o defecto; así me conocí y así me amo; valorando cada error como acierto, sin huir, sin bajar la cabeza, respetando mis ideas siempre abiertas a recibir y compartir conocimiento”, señaló.

El video clip tiene fragmentos del show en vivo de la compositora en la celebración de los 50 años de vida artística de Miki González en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

“Miki es una persona preciosa que siempre está creando y te reta mucho como artista. Comprende muy bien mi trabajo por brindar el lugar que se merece cada gestor de cultura, los que la luchan, lo creadores invisibilizados, muchos desde el Perú profundo. Esto me motiva mucho a seguir haciendo música con un mensaje profundo. Co Producir con él, es genial”, afirmó.

DATO