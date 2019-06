15 de Junio del 2019 Carlos Zambrano, incómodo con el VAR: "No me gusta para nada" (VIDEO) El defensor de la selección peruana lamentó los goles anulados ante Venezuela y ahora espera "ganar sí o sí" a Bolivia

Carlos Zambrano, defensor de la selección peruana, declaró tras el empate 0-0 de la 'bicolor' ante Venezuela. Entre otras cosas, el zaguero destacó el punto seguido, pero se quejó por el sistema de videoarbitraje, que anuló dos goles para su equipo.

"No se pudo ganar pero lo importante es sumar. Faltó meterla. Ese VAR a mí no me gusta para nada. A veces juega a favor como en contra. Hoy jugó en contra para nosotros. Venezuela ha crecido mucho, no fue nada fácil, pero ya está. Ahora a pensar en Bolivia nada más", dijo el káiser.

Además, destacó que el venezolano Wilker Fariñez es un "arqueraso", debido a que salvó en varias ocasiones al cuadro 'llanero'.

Luego de la igualdad (0-0) en el estadio Arena do Gremio, el próximo objetivo de Carlos Zambrano es "tratar de sacar un buen resultado ante Bolivia". "Ganar sí o sí" en la segunda jornada es una prioridad para el integrante de la 'Blanquirroja'.