15 de Junio del 2019 Ricardo Gareca : "No me voy conforme con el resultado, sí con el rendimiento" (VIDEO) El 'tigre' habló claro tras el debut en Copa América y dijo que Venezuela en ningún momento los sometió

Textos: Redacción Multimedia Fotos: América TV



El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, habló en conferencia de prensa tras el empate 0-0 de sus dirigidos ante Venezuela por el debut de la Copa América Brasil 2019.

"Entonces, en el trámite del partido me parece que fue parejo, muy disputado. Creo que merecimos ganar, más allá de que fue un partido muy disputado. No me voy conforme con el resultado, sí con el rendimiento", señaló el argentino sobre el análisis del encuentro.

Además, el técnico elogió a su rival, argumentando que fue un encuentro complicado. "Siempre con Venezuela salen esta clase de partidos. Son partidos muy cerrados y difíciles, y creo que para Venezuela es lo mismo. Tenemos que mejorar en muchas cosas. Venezuela no nos regaló absolutamente nada, hizo un importante trabajo defensivo. Todavía necesitamos mayor claridad, pero creo que lo lograremos con el correr de los partidos", apuntó Gareca.

Gareca valoró que la 'Blanquirroja' no perdiese la agresividad y recuperase bien el balón cuando estaba en posesión del rival, muchas veces para hacer contraataques.

"En ningún momento nos sometió Venezuela. Ante un equipo preparado para el contragolpe, es mejor reducirle los espacios porque también tenemos un importante contraataque", explicó.

Asimismo, el argentino se mostró satisfecho con la dupla Farfán-Guerrero, que alineó desde el arranque del partido. Añadió, además, que Carlos Zambrano se destacó en su regreso a la 'bicolor'.

"Yo creo que dado la situación, la inactividad de Jefferson, por ejemplo, que se viene recuperando, nosotros estamos conformes con ellos (Paolo y Farfán), de su entrega, de su rendimiento. Siempre fueron delanteros peligrosos. Lo de Zambrano fue importante. Después de tanto tiempo que volvió a la selección y poco conocimiento de sus compañeros, me conformó mucho la dupla de defensa. Le tocó un delantero muy difícil, muy complicado de marcar. Y lo resolvieron bien, junto a Abram", dijo Gareca.

Sobre la salida de Cueva, dijo que fue por un golpe en la cabeza que devino en un mareo. Junto al cuerpo médico, decidieron cambiarlo por precaución. También explicó que no incluyó a Carrillo desde el inicio porque viene sin actividad en su equipo debido a una lesión.