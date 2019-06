27 de Junio del 2019 Brasil vs. Paraguay: el crack brasileño que se perderá el encuentro por un cuadro de paperas El entrenador Tite deberá encontrar un reemplazo para el duelo por cuartos de final

Textos: Redacción Multimedia



El entrenador de la selección de Brasil, Tite, deberá encontrar un reemplazo para uno de sus atacantes en el duelo por cuartos de final de hoy ante Paraguay.

Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol, el delantero Richarlison acusa un mal que lo marginará del choque que abrirá la segunda fase de la Copa América.

"El atacante no estará en el partido de este jueves contra Paraguay en el Arena do Gremio. El jugador fue diagnosticado con un cuadro de paperas", señaló la CBF, que no detalló el tiempo de recuperación, aunque lo más probable es que no juegue lo que resta de la Copa América Brasil 2019.

El delantero del Everton inglés jugó los dos primeros partidos ante Bolivia y Venezuela, pero no estará hoy en el duelo por cuartos de final ante Paraguay. La CBF indicó que todos los jugadores del plantel 'verdeamarelo' serán vacunados ante la posibilidad del contagio.

Desafortunadamente para los intereses del comando técnico brasileño, el jugador Richarlison no podrá ser reemplazado por los reglamentos establecidos para el torneo.

Hoy, desde las 7:30 p.m., se enfrentarán Brasil y Paraguay en el Arena do Gremio de Porto Alegre. El encuentro será televisado por Directv Sports y América TV.