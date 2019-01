Rodríguez Mackay: No veo que Rusia se enfrente a EE.UU. por un tirano como Maduro (VIDEO)

El analista internacional y columnista de este diario, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, estimó como poco probable que, a raíz de la coyuntura que atraviesa Venezuela, que ha provocado que varios países se agrupen en dos bandos que, pareciera, enfrenta nuevamente a Estados Unidos con Rusia, se repita en este caso un escenario como el de la Guerra Fría.

"No creo que los rusos, en un radio de acción que no corresponde a la geopolítica [...] vengan hasta América Latina [para] apostarse en una lid conflictual con Estados Unidos por un tirano como Nicolás Maduro. Ese escenario no lo veo, pero sí los actos simbólicos, las expresiones de política, de embajadores, etc., por parte de Rusia", apreció el analista.

A modo de ejemplo, Rodríguez Mackay recordó el episodio de conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania por la península de Crimea.

"Cuando los rusos anexaron Crimea, la península ucraniana, ¿qué hizo Estados Unidos? Nada. Condenó políticamente [la acción], pero no hubo ninguna acción conflictual, bélica", estimó.

En el mismo sentido, Rodríguez Mackay, en referencia a la toma de parte de Rusia respecto a Venezuela, indicó que esta, sobre todo luego de ver a la diplomacia rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU, revela "el anhelo ruso de constituirse en una súperpotencia y cualificar esa dinámica de la Guerra Fría".

Usurpación

Por otro lado, Rodríguez Mackay calificó como algo contradictorio que la justicia venezolana tenga como objeto al diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela tras denunciar una usurpación del poder cometida por Maduro, un delito del cual también se le podría acusar.

"Es una cuestión absolutamente contradictoria que Guaidó sea objeto de un proceso jurisdiccional por usurpación, cuando él asumió el cargo de Presidente Encargado por un mandato de la Constitución de Venezuela", dijo el internacionalista.