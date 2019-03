Alicia Maguiña: "Nunca he cantado adefesios, siempre me he fijado en las letras"

Síguenos en Facebook

Alicia Maguiña nunca tuvo miedo de decir lo que piensa, sin retoques, ni medias verdades. En un país de apariencias esto es peligroso, la polémica siempre será una compañera permanente. Hoy, a sus 80 años, más lúcida que nunca, sigue siendo valiente y frontal y no tiene reparos en aclarar lo que se comenta de ella y no le gusta. “Dicen que hace algunas semanas, en la presentación de mi libro Mi vida entre cantos, dije que los hijos de los compositores no tienen autoridad para hablar de música criolla y eso es falso. Lo que dije exactamente fue que a mí me parece que los hijos de los artistas criollos fallecidos no deben hablar de lo que no conocen. No he dicho que no canten, que no toquen, que no hablen de las anécdotas de sus padres o madres, pero los hijos de Alberto Haro, Eduardo Márquez Talledo, Lorenzo Humberto Sotomayor, por ejemplo, no se ponen a analizar sus letras o hablan del proceso de creación de sus valses, que es tan personal y único. Ni Carmencita Pinglo cuando vivía hacía eso, nadie. Eso es lo que dije y pienso”.

Aclarada la polémica, ¿por qué crees que en lugar de empezar a leer tu libro, muchos tratan de buscar el enfrentamiento?

Porque la gente es muy vacía, deberían haber leído el libro y enterarse de las cosas que digo no de mí, sino de la marinera limeña, del tondero, de la tunantada, cómo describo lo que he vivido y qué trato de transmitir.

Mucha gente pensaba que Mi vida entre cantos iba a ser la autobiografía de una vida intensa y más ligada a lo personal...

Todos pensaban que solo iba a hablar de mi matrimonio con Carlos Hayre.

A propósito, en el libro aclaras que él no fue influyente en tu carrera musical...

Muchos creen que él me hizo. Cuando empiezo a trabajar con Hayre, que si no me equivoco fue en el año 1966 o 1967, ya había escrito “Indio”, me lo había grabado Olga Guillot, Toña La Negra, Daniel Santos, también había escrito “Viva el Perú y Sereno”. Reconozco que haber trabajado con Hayre, a cualquier intérprete de la canción, sobre todo costeña, era un gran apoyo, pero él no me enseñó nada. Cuando lo conocí, yo sabía a cabalidad lo de la marinera limeña y, es más, lo conozco desde mi primera grabación en Sono Radio.

¿No te daba ni siquiera consejos?

Yo escogía mi repertorio. A mí no me daba consejos. Cuando Óscar Avilés se reencuentra conmigo (había sido su alumna cuando tenía 14 años), me dice: “Estás cantando más agudo de tu tono de voz. Tú tenías un dulce registro, vamos a bajar los tonos para que sea más natural”. Lo acepté y salió lindo. A mí nunca me dijo Carlos Hayre que cantaba muy alto y que vocalice mejor. No. Él no se metía.

Hablando de Avilés, en un capítulo de tu libro sobre la marinera limeña, que es casi un tratado, hasta le enmiendas la plana...

Pero con respeto y básicamente sobre cómo se compone una marinera limeña, porque él siempre fue un maestro.

Y admites también que Chabuca Granda no fue una influencia en tu carrera...

Chabuca me llevaba 18 años, siempre la he admirado y la sigo admirando como a otros, pero ya dije suficiente sobre ella. Hay artistas actuales que he oído que dicen que ella hasta tenía aura; creo que están como santificándola. Como compositora, Chabuca no me trataba como lo hacía con las cantantes, que hay varias que dicen que las ha ayudado.

Y sabrosa esa anécdota que cuenta en Mi vida entre cantos sobre el origen de la marinera con resbalosa “Dale, toma”, que la escribió luego de un encuentro poco grato con Chabuca Granda, en la que una muy joven Alicia se siente “ninguneada”. “Si tanto crees que sabes (toma, toma, toma), contéstame esta jarana (dale, dale, dale), qué pasa que no respondes (toma, toma, toma)”.

¿Ya no sales a jaranas, Alicia?

Es que no hay como a las que iba. A la casa de La Valentina, Luciano Huambachano, aunque realmente de verdad nunca he sido bohemia.

¿Y sigues enseñando a bailar marinera limeña?

Hasta ahora, pero voy a parar porque ya no tengo paciencia. Soy vehemente, a veces tengo que fingir, pero en el fondo me provoca darles un pellizcón porque no todos los que vienen tienen condiciones.

¿Has dejado de componer?

Sigo haciéndolo, tengo valses, marineras. Me falta ponerle una resbalosa que le debo entregar para que la grabe Carlitos Castillo.

¿Cómo vamos con el ego?

No me creo lo máximo, siempre he sido mi principal crítica, pero eso sí, toda la vida me he hecho respetar y le he tenido mucho respeto al público. Nunca he cantado adefesios, siempre me he fijado en las letras.

¿Eres nuestra última diva de la música popular?

Para nada, siempre recuerdo lo que me decía mi mamá: “Alicia, tú eres diferente”.

Datos

- 2 hijos tiene la artista Alicia Maguiña. Uno vive en Vancouver.

- En 1956, compuso su vals “Inocente amor”, que se estrenó por Los Troveros Criollos.

Perfil

Compositora e intérprete. Nació en Lima el 28 de noviembre de 1938. Entre sus éxitos como autora se encuentran “Soledad Sola”, “Indio” y “Viva el Perú y Sereno”, entre otros.