Alonso Paucardi Munguía tiene 23 años y es el flamante ganador del concurso “El Poeta Joven del Perú 2020” por su poemario “Rostros del alma”.

El escritor habló del esfuerzo en su trabajo literario, a pesar de su corta edad, y de la relación que tiene la naturaleza en su poesía.

También contó que, con los 15 mil soles del premio, organizado por la Fundación Marco Antonio Corcuera y el Centro Cultural de la Universidad de Piura (UDEP), creará una web o un círculo literario para difundir las obras que se escriben en Huancayo, región donde reside.

¿Ha sido la primera vez que postulas al premio?

Sí. No pensaba ganarlo, sino quería medir la capacidad del poemario. Me enteré del concurso al ver la biografía de Javier Heraud y César Calvo, quienes recibieron el premio. A partir de 2017 empiezo a trabajar mi libro para ver si podía postularlo. Tuve la ayuda de compañeros y profesores, con perspectivas y observaciones, y de mis padres, quienes siempre me han inculcado este tipo de arte. Así fui mejorando los poemas.

¿Recuerdas la primera vez que escribiste un poema?

Mi primera plaqueta fue en 2017. Se llamó “Estancias lunares” y la trabajé desde 2012, cuando empecé a escribir poesía. Todavía lo tomaba como un hobby. Poco a poco me lo fui tomando más en serio. Comencé en la casa de mi abuela: era el lugar que me transmitía emociones.

¿Cuál es el cambio sustancial entre tus plaquetas y “Rostros del alma”?

“Estancias lunares” son composiciones breves, juveniles. Me había trazado pulir las palabras, utilizar recursos literarios nuevos, figuras, adjetivar y suprimir un poco. En la segunda publicación, me enfoco en el amor y el desamor, pero con mayor amplitud y en composiciones más equilibradas. He tratado compensar fondo y forma. A partir de ahí, ya tenía una idea de cómo sería el concepto de “Rostros del alma”, que nace con esas convicciones, y añado el concepto de profundo cariño y admiración al entorno que habito en la sierra del Perú, así como vivencias familiares y temas más introspectivos.

¿Cuál es tu relación con la naturaleza?

Ha estado muy presente en mi niñez y me transmite muchas emociones. Decidí tomar este concepto porque me parece que la naturaleza tiene una infinita pureza y su entrega es incondicional para el ser humano. Lo veo así. Ese es el punto central de mi poemario. Actualmente considero que estamos dejando de lado que la naturaleza sea el centro, con todos los avances tecnológicos. La naturaleza está siendo infravalorada de algún modo.

¿Por eso tus referentes son Manuel Scorza y José Santos Chocano?

Sí. Chocano fue uno de los primeros poetas que trabajó bastante la técnica refinada, rimbombante. Y, por otra parte, de Scorza yo diría que me influye el carácter, el espíritu aventurero, experiencias que plasmó en sus escritos, pero con una expresión indigenistas. Los guardo como referencias dentro de los primeros libros que me llamaron la atención y que analizaba. Luego, fluyó solo la idea de tener una temática en ese estilo.

Pero también, en tus poemas, relacionas el amor con las expresiones de naturaleza...

En todos los poemas trato de incluir a la lluvia, el río, los nevados, porque son fuente inagotable de la vida misma.

¿Ahora cómo es la producción literaria en Huancayo?

En lo principal, escritores y poetas más maduros que yo están intentando hacer un poco más realismo, quizás bastante diferente a lo mío. Hay casos de más jóvenes que abordan el romanticismo como lo básico: el amor. Ellos también lo toman como un hobby, paralelo a sus trabajos o carreras universitarias. Pero no se animan a concursar. Y no hay mucho apoyo, difusión. Eso es lo que está faltando.

¿Después del premio sientes responsabilidad por el título de “poeta joven”, que tiene tantos nombres ilustres de la literatura peruana?

Voy analizando, poco a poco, esa responsabilidad. Tengo algunas posibilidades como seguir escribiendo, de buscar nuevas experiencias, sensaciones y trabajar en publicaciones de conceptos más amplios. Tomo de ejemplo al fundador del concurso, Marco Antonio Corcuera, que daba apoyo a jóvenes escritores. En mi caso, quizás pueda hacer una página web o un círculo literario aquí; conozco a compañeros con potencial que pueden animarse. Tratar de hacer una generación y dar a conocerla, porque aquí, en la región, hay bastante futuro, riqueza. Tenemos muchas cosas que contar de la sierra, el folclore y nuestras costumbres.

Alonso Paucardi

Escritor peruano

Nació en Lima en 1997. Estudia Psicología en la Universidad Peruana Los Andes (UPLA). Ha publicado las plaquetas “Estancias lunares” (2017) y “Sol de medianoche” (2019).