Por fin el equipo de Atlético Grau, pudo alzarse con un triunfo y por goleada, tras derrotar ayer al equipo del Cusco FC. con goles convertidos por Mauro Da Luz (2), Neri Bandiera y Patricio Álvarez (de penal)

Los albos no ganaban hace 6 fechas, pero ahora se entonaron y pudieron celebrar junto a sus hinchas rompiendo la mala racha. Los dirigidos por Ángel Comizzo supieron encarar el partido de manera agresiva, no dejando espacios para el dominio de la visita, mostrando no sólo solvencia y seguridad y bien pudo ser más abultada el score, pero el VAR les anuló dos goles.

Con este triunfo los piuranos suben dos casilleros y están momentáneamente en el noveno lugar con 19 puntos y en la última fecha enfrenta de visita a la Universidad César Vallejo.

UNA MÁQUINA

El cuadro albo salió muy ofensivamente desde el inicio del cotejo y a los seis minutos, iniciaría la goleada con tanto convertido por Mauro Da Luz. Un desborde por la derecha de Piero Vivanco, éste saca centro del área chica, donde aparece Mauro Da Luz, quien de un derechazo bajo vence el arco cusqueño.

A los 15´ otra vez Mauro Da luz aprovecha un balón mal rechazado por el portero, para de otro derechazo bajo por el poste derecho vence a Andy Vidal.

El árbitro del cotejo Micke Palomino le anularía un gol Nery Bandiera a los 41 minutos al comprobarse una posición ilícita. Este mismo jugador cuando corrían 45+2´ anota la tercera conquista tras pase desde la derecha y dentro del área saca tiro cruzado al ángulo opuesto de Vidal.

DECAYÓ

Al reinicio del segundo tiempo, el partido decayó el accionar de los albos y fue la visita quien intentó a vulnerar la valla de Patricio Álvarez, pero encontró una defensa con mucha solidez que evitó el descuento.

Posteriormente se luchó en el medio campo por el dominio del balón. Sin embargo a los 82´ tras revisar el VAR, el árbitro sancionó un penal para los albos, ante la falta de un jugador, que lo ejecutó el arquero Patricio “Pato” Álvarez, con tiro al lado derecho esquinado del arco de Vidal, que estuvo a punto de taparlo.

Grau suma 19 puntos y sube al noveno casillero, en la próxima jornada enfrenta a la Universidad César Vallejo en la ciudad de Trujillo,