El técnico Ángel Comizzo sospecha que existe una “mano negra”' que quiere tumbarse al Atlético Grau, tras recibir una dura sanción por haber infringido el artículo 55° del RUJ-FPF, en la Liga 1.

El argentino habló sobre sus ocho fechas de sanción. “Es algo exagerado, difícil asimilar lo que está pasando, no conozco a los miembros del tribunal de disciplina, me gustaría saber si tienen autoridad moral para no permitirme realizar mi trabajo. tengo muchas sospechas de querer tumbarse al equipo ”, dijo.

Hoy viernes, el cuadro albo enfrentará a su similar de Unión Comercio en el estadio de Tarapoto por la tercera fecha del Torneo Clausura y donde planteará un sistema ofensivo, que le de un buen resultado a su visita al oriente peruano. .

INCONFORME

El técnico Ángel Comizzo señaló también que “ todo el año nunca había sido expulsado, lo hicieron en la última fecha por una mala decisión arbitral. Reclamé lo que a la postre terminan anulando el gol. Ellos provocan y nosotros nos ponemos nerviosos en la raya y tenemos este tipo de reacción ”, agregó el experimentado estratega albo.

Finalmente, aseguró que merecieron más que el empate ante Universitario de Deportes en el estadio Campeones del 36. “Se pudo ganar ante la ‘U’, en el segundo tiempo fuimos muy superiores, de todas maneras creo que nos quedamos con un sabor amargo porque merecimos más”.