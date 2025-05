A 35 años del lanzamiento de su primer álbum titulado “Empezando a vivir”, Jerry Rivera, salsero y puertorriqueño a carta cabal, no le pone pausa a su carrera y lo reafirma con el reciente estreno de “Pa’ eso es la vida”, un tema que le recuerda que la trascendencia solo la da el trabajo constante.

“No soy de pensar en el tiempo que ha pasado desde que empecé”, dice el cantante, que no se ampara en su larga colección de hits para mantenerse en vigencia; sigue lanzando temas como “Pa’ eso es la vida”, un canto que exalta los auténticos valores en pleno 2025.

Eres ya un clásico, con temas que son atemporales y que no han perdido vigencia. Lo que pasa es que en la época en que nosotros grabamos música, no lo hacíamos para estar a la moda. Los productores siempre me decían que nunca grabe canciones con ese criterio: ‘eso pasa, tú tienes que grabar música que tenga elementos atemporales’. La salsa tiene influencias del jazz, música clásica, piano, son montuno, elementos de todos los tiempos. La instrumentación correcta, los arreglos, no tenían nada que ver con que era algo de moda, por eso, lo escuchas hoy y tú no puedes decir si es algo viejo o algo nuevo.

Hay en estos tiempos una obsesión por lanzar temas uno tras otro, sin pausa. Hay gente que quiere escuchar canciones para quedarse con ellas, y también quiere escuchar otras, para divertirse, pero no las hacen eternas. Grabar tanto, es bueno y malo, porque trae más oportunidades, pero a la vez hay una sobrecarga, un sobregiro de música que no para.

¿Cómo te manejas actualmente en la industria musical? En mi caso, yo promuevo varias canciones, las que puedo, las que el tiempo me da, una canción para promoverse necesita entre dos o tres meses. Algunos temas los mantengo de contenido, no tengo la ansiedad de lanzarlos porque se cierra el plazo para calificar para los premios Billboard, para el Grammy. Yo no trabajo así, yo puedo cerrar el disco dos semanas, tres semanas atrás, solo pienso en trabajar los temas uno por uno, no estoy pensando en nada de premiaciones, en nada de nominaciones, mi principal foco es que la gente disfrute cada canción.

¿Qué elementos debe tener una canción para que elijas incluirla en uno de tus discos? Número uno, es la emoción, para mí el arte se define por la emoción, tú ves una pintura y te emocionas, ahí estás conectado. En la música, escucho la letra, la melodía, los tonos, esas son las verdaderas cosas que me llaman la atención, y si me emociona, no puede pasar mucho tiempo, me gusta y la grabo. No será una carta segura que sea un éxito, pero si conecta en mí, es una garantía que va a conectar con la gente.

¿Y hay canciones que grabaste sin mucha esperanza y fueron un éxito? Claro, fíjate tú, qué irónico, las tres canciones más grandes de mi carrera, la disquera que se cree que es la que más sabe nunca apostó por ellas. Estas fueron: “Cara de niño”, “Cuenta conmigo” y “Amores como el nuestro”. Ninguna de las tres tiene video porque no fueron consideradas como sencillos a promocionar.

¿Cómo lograron convertirse en hits? La gente las elige, comenzó a sonar de repente en las radios en Perú, España, Centroamérica, Venezuela, y por ahí siguió y ocurrió naturalmente, un fenómeno que todavía no me lo explico.

Definitivamente, el público es el que sube o baja una carrera o un género musical. Correcto, y lo vemos ahora mismo, la salsa es un género que ha sido y es tan fuerte por el público, contra los que quieren hacer una campaña de que la salsa está de caída, eso nunca ha pasado. Vemos que hay un impulso grande del género urbano que quiere entrar en la salsa ahora, y es porque mucha gente está cansada de que el urbano suene lo mismo.

Bad Bunny es uno de los que ha entrado a la salsa. ¿Por honestidad o marketing? Desconozco sus intenciones, lo que sí ha sido una muy buena propuesta, creo que hay una combinación de negocio y de que le gusta la música, aunque yo no conozco sus bases, yo no sé qué artistas de la salsa escucha. Ha tenido mucho éxito con eso y es bueno.