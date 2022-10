“A pocas semanas del inicio del festival, pues sí, hay mucho entusiasmo porque es el resultado de un trabajo que me apasiona y claro, integrada además a todo el equipo, porque somos un equipo mixto, nacional e internacional. La pandemia nos dio la ventaja del aprendizaje, del reforzamiento del trabajo en línea, que me parece un plus respecto a la experiencia lograda tras dos años. El reto de este año ha sido básicamente el económico, tú sabes que el Hay es un festival que demanda una inversión importante”, dice Delgado.

¿Y cómo superaron la crisis?

Con creatividad, como festival del más alto nivel estamos acostumbrados a asumir retos siempre. Este año, lamentablemente no hemos tenido ningún apoyo del Estado, solíamos tenerlo, por ejemplo, de PromPerú y del Gobierno regional, que nos dijo que no podía financiar este año ,y la respuesta de PromPerú no la sabemos porque nunca nos contestaron.

Respuestas que nos dan a entender nuevamente que la cultura es vista como la última rueda del coche.

Sí, lo que se convierte también en una conclusión absurda, porque sabemos que, y no estoy inventando absolutamente nada, hay ciudades y países que viven precisamente de sus industrias culturales, de su oferta cultural, no solamente del público interno, sino también al extranjero.

¿Eso es lo que quieren para Arequipa?

Lo que pretende el festival, entre otros objetivos, es reforzar precisamente el posicionamiento de una región como la de Arequipa para convertirla en un polo real de atractivo cultural a nivel internacional. La edición presencial más cercana, logramos alrededor de 9 millones de dólares, y claro, en realidad, nosotros hacemos un llamado a los socios a invertir en el festival porque no creemos en un patrocinio generoso sin ofrecerles ningún tipo de resultado.

La valla la dejan alta cada año, ¿cómo logran mantener el nivel que se exige para el Hay Festival?

El festival es un trabajo multidisciplinario y multiequipos, porque como te dije, tenemos un equipo internacional y nacional que coordinamos todo el año para armar los contenidos que ustedes van a poder disfrutar durante el festival. El programa se arma en base a una selección y propuesta previa de un comité curatorial.

¿En base a tu experiencia, cuál sería tu sueño como gestora cultural?

Considero que Arequipa, y el Perú en general, tienen mucho potencial para afianzar la cultura y hacer que el turismo sea una actividad con motivos culturales también. En realidad me quedaría corta diciendo que me encantaría asumir el reto, no solo de convertir a Arequipa en la ciudad cultural de Sudamérica, creo que además del Hey Festival podríamos tener una Bienal de Fotografía, podría haber actividades musicales, obviamente aprovechar ese maravilloso centro histórico para considerarlo no solamente un espacio para ser apreciado visualmente, sino para ser intervenido.

Trabajar por la cultura viva es imprescindible.

Claro bajo la lógica de la conservación del patrimonio histórico cultural, pero yo creo que la ciudad tiene que ser un espacio vivo, que ese espacio también redunda en beneficio de quienes la habitamos. No podemos tener una ciudad museo sin que se motive la interacción entre los habitantes, se pueden hacer maravillas en Arequipa por eso estoy feliz con cada edición del festival.

Ángela Delgado

Gestora cultural. Estudió Comunicaciones y luego se especializó en Gestión Cultural que le ha permitido estar a cargo de importantes proyectos. Aún recuerda la grata experiencia de haber seguido cursos en el Kennedy Center.