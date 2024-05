Lina trabaja desde hace varios años en el arte de las tablas, siendo una de las integrantes de una nueva generación de entusiastas por renovar las puestas en escena desde las universidades.

¿Cómo te iniciaste en el teatro?

Me inicié en el teatro enel año 2001 en el elenco de teatrode la UNSAdirigido en ese momento por el maestro Luis Álvarez Oquendo, en esa época estaba en mi primer año universitario de Ciencias de la Comunicación yla curiosidad por el teatroera muy fuerte, enel colegio tuve la oportunidad de conocer un poco lo que era la actuación, recuerdo que cuando vi la convocatoria para el elenco de teatrome emocioné mucho y no dudé en inscribirme, cuando me presente al casting teníamucho temor, había una fila larga esperando hacer su prueba; cuando fue mi turno, empecé con mucha inseguridad pero aprovechando al máximo la oportunidad. Cuando terminó la prueba auntemblaba; salí de esa sala y seguía la angustia había que esperar los resultados. Mi madre no estaba de acuerdo en un inicio, ya me estaba reclamando y yo aún no había ingresado, trascurrió el tiempo ylos resultados salieronpublicados, cuando vi mi nombre me sentí muyfeliz lo había logrado, ingresé al elenco de teatro, y luego mi madre se volvió mi más grande motivación le encantaba verme en escena. Han pasado 23 años y el teatro se ha vuelto mi pasión, mi trabajo y mi vida.

Como docente de teatro ¿Qué crees que aporta su práctica a los alumnos universitarios?

El teatro es un arte que puede aportar en el desarrollo del ser humano en todas sus etapas. En el caso de los alumnos universitarios, ellos se enfrentan a nuevos retos, tienen que relacionarse con los demás hasta para la actividad más simple, tienen que enfrentar situaciones nuevas como postular a una beca en el extranjero o enfrentarse a un salvaje mundo laboral, y es por ello que deben nutrirse de herramientas que les permitan revolver esas situaciones. El teatro refuerza y motiva la capacidad de expresarse, relacionarse, dominar sus emociones, trabajar en equipo, enfrentar el temor. El teatroconstantemente usa esas herramientas y enfrenta el miedo frecuentemente entonces el estudiante que hace un taller de teatro sale de su área de confort y está más preparado.

Hablamos de tu proyecto “Con Sentido”

“Con sentido” es mi compañía teatral que surge con la necesidad de responder al pedido de presentar obras dirigidas a instituciones y reforzar mi actividad teatral en la época de la pandemia. Enel tiempo de la pandemia pude presentar dos trabajos con mi compañía teatral con actores que confiaron en mi propuesta, entonces le genere un logo, trate de moverme en redes y en el 2022 dicté una taller para niños de manera virtual, y así como la pandemia fue controlándose el trabajo con mi compañía teatral fue parando porque empecé a realizar más actividad teatral en mi trabajo y mi tiempo cada vez era más corto, pero no ha desaparecido está ahí listo para arrancar un nuevo proyecto, solo está a la espera de tener más tiempo para hacer más teatro.

¿Crees que Arequipa es una buena plaza para el teatro?

Sí, Arequipa esta creciendo en cuanto a población y en cuanto artistas, cada vez hay más propuestas escénicas, donde el mayor ganador es el público, puesto que los artistas enfrentamos nuevos retos y tratamos de innovar en el arte, para ofrecer siempre lo mejor.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Con el elenco de teatro de la Universidad Católica de Santa María que tengo la dicha de dirigir, el proyecto más próximo es la presentación de la obra el Patrón Leal, obra escrita por del gran maestro Alfonso Santistevan, obra que estrenamos el 2023, y volveremos a presentar este 31 de mayo enel local del Museo Santuarios Andinos de la UCSM, por el mes de los museos y será de ingreso libre, es una obra que no pueden perderse. Y estoy ensayando una obra como actriz de la cual pronto tendrán noticias.