Agentes de la Unidad de Halcones de la Policía detuvieron a cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Raqueteros de El Milagro” luego de que perpetraran un robo en El Porvenir, Trujillo. La intervención se dio en la intersección de la Prolongación Miraflores y la avenida Wichanzao.

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Fueron vecinos quienes denunciaron que delincuentes asaltaban a transeúntes, por lo que los policías realizaron un operativo y atraparon a Adrián Manuel Alcántara Andrare (19), Jhony Wenceslao Calderón Rodríguez (21), Steven Jesús Mercedes Saldaña (22) y Jerson Iván Guarniz Chávez (21). Durante el registro se les incautaron diez celulares, una pistola y cuatro municiones.

Ellos fueron llevados a la comisaría Nicolás Alcazar, en donde se informó que Guarniz registra una denuncia policial del 2023 por violación a la libertad sexual.