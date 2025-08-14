Los fanáticos de Attack on Titan tendrán una cita única con la música que marcó a toda una generación. Animatissimo, la productora pionera en conciertos sinfónicos de anime y videojuegos en Perú, presentará Symphonie für Eldia – Memorias musicales de Attack on Titan los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre, en doble horario (4:00 p. m. y 8:00 p. m.), en el Teatro NOS PUCP.

Este espectáculo reunirá a más de 50 músicos en escena, acompañados de un coro, solistas invitados y actuaciones en vivo, para interpretar las piezas más emblemáticas compuestas por Hiroyuki Sawano y los openings creados por REVO (Linked Horizon) para las tres primeras temporadas de la serie. La propuesta no relata la historia: la revive, sumergiendo al público en momentos icónicos como las caídas de las murallas, los sacrificios por la humanidad y el anhelo de libertad más allá de los muros.

La puesta en escena incluirá iluminación, elementos visuales y una narrativa simbólica que amplificará la fuerza emocional de cada pieza, convirtiendo la experiencia en una verdadera elegía musical para los seguidores de Eren, Mikasa, Armin y la Legión de Reconocimiento.

Las entradas están disponibles en Teleticket (https://teleticket.com.pe/symphoniefureldia).