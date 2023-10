La estrella de la telenovela “Carmín”, Claudia Noriega-Bernstein, vuelve a Perú para presentar la serie de libros infantiles “Valentina y su elefanta Blanca”, compuesta por tres cuentos “No todas las familias son iguales”, “¿A dónde se fue la abuelita?”, y “Los secretos nos incluyen a mamá”. Esta trilogía de cuentos está dirigida a padres quienes, por diversas circunstancias deben hablar de temas difíciles con sus pequeños, como el divorcio, la pérdida de un ser querido y los secretos buenos y malos.

La temática de las historias se desarrolla basada en la relación que tiene Valentina con su elefanta de peluche que se convierte en su amiga imaginaria cuando están solas. Lucy y Valentina tienen conversaciones de temas importantes que a veces los niños no saben cómo digerir.

Por el momento la serie tiene solo tres libros, pero ya hay conversaciones, por el gran éxito que han generado en algunas escuelas en los Estados Unidos, para crear otros tres con temas igualmente controversiales.

“Los secretos no incluyen a mamá” es uno de los libros más comentados y celebrados de Claudia, debido a su temática sobre cómo hablar con tus hijos sobre los secretos buenos y malos. Los niños luchan con la ética en torno a los “secretos”.

En esta historia, Lucy le explica a Valentina la diferencia entre un secreto bueno y un secreto malo. Los secretos buenos son cosas divertidas como las fiestas sorpresa, pero los secretos malos son cosas que pueden lastimar a alguien.

Portada de un libro de Claudia Noriega (Foto: Difusión)

Saber la diferencia ayudará a tus hijos a tener el coraje de sincerarse con sus mamás, teniendo la certeza que los secretos no incluyen a mamá o a un adulto seguro y confiable. De esta manera lo alentará a ser abierto cuando esté pasando por alguna circunstancia que podría no hacerlos sentir cómodos o ponerlos en peligro.

Mientras que, en ”No todas las familias son iguales”, en este caso Valentina y Lucy hablan sobre el divorcio y los cambios que esto conlleva. No es fácil para los niños cuando sus padres se están divorciando, no es fácil entender qué está pasando y si todo estará bien. Muchas veces los niños se sienten culpables cuando los padres toman esta decisión. Las familias pueden estar viviendo en diferentes casas o tener diferentes dinámicas, pero eso no significa que dejen de ser una familia.

Y, en “¿A dónde se fue la abuelita?”, que nos explica cómo hablar con tus hijos sobre el duelo. La pérdida de un miembro de la familia puede ser una experiencia muy confusa y dolorosa para un niño. El sentimiento de abandono y de incertidumbre puede crear traumas que después podrían afectar. En este cuento Valentina con la ayuda de su amiga elefanta, logra comprender que, aunque su abuela no esté a la vista, siempre estará a su lado, en su corazón y en sus recuerdos.

Claudia Noriega-Bernstein, actriz recordada por telenovela Carmín, publicará libros infantiles en Perú | Foto: Difusión / Composición EC

CLAUDIA NORIEGA EN LA ACTUALIDAD

Hija del periodista, escritor y poeta Julio Noriega Garland, Claudia siempre tuvo un gusto especial para la escritura, en su libro “Brighter Days”, (disponible en inglés y español – “Días Felices”), comparte las herramientas que aprendió para romper las creencias que la detuvieron en el pasado para crear la vida que quería y que ahora disfruta. Ha dedicado los últimos quince años de su vida a empoderar a personas que buscan ser la mejor versión de ellas mismas, especialmente a los niños y las mujeres.

Como entrenadora de vida y abundancia, ha ayudado a personas de diferentes orígenes a descubrir e implementar todo el potencial de sus propios poderes creativos para el crecimiento personal y la autocuración. Actualmente conduce el podcast Don´t Shrink to Fit (No te encojas para encajar) disponible en todas las plataformas digitales. Este Podcast lleva el mismo título de su Journal que también está disponible como todos sus libros en Amazon y su página web.

Claudia ayuda a varias organizaciones benéficas y tiene especial interés en ayudar a los niños inmigrantes. Recibió el Premio de Embajadora de la Comunidad en el 2017-2018 de la Facultad de Derecho Boyd de la Universidad de Nevada en Las Vegas UNLV, el Programa Corte de Niños.

También el Silver State Community Excellence Award en 2018 de la Asociación de Leyes del Interés Público por el trabajo que ella y su esposo Ed Bernstein realizan brindando asistencia legal a niños indocumentados a través del Programa de Derechos del Niño de Bernstein y, en el 2020, Voluntaria del Año por su trabajo filantrópico.