En la versión de Ricardo Palma actual, llamado el “bibliotecario mendigo”, en Catacaos, está Ernesto Mogrovejo Ramos, un joven amante de la cultura y especialmente de la lectura se ha propuesto armar una biblioteca de intercambio con miles de libros. Actualmente tiene en promedio un poco más de 500 libros propios y donados, ya que apuesta por la cultura como elemento de atracción turística.

“Nacemos con el objetivo de conseguir 10.000 libros de donación en donación y es la que biblioteca que estoy creando está basada en el “intercambio de libros” donde cualquiera puede llevarse un libro y dejar otro, y todo queda recogido a través de una página web, en la que todos pueden saber qué publicaciones hay en Catacao s y donde están los ejemplares que se han sacado de ella”, nos dice el amante de los libros.

Una tarea nada fácil si tenemos en cuenta que pocos son los que adquieren libros, pero si se pude acogerse a los autores de obras, para así sean conocidas también los libros que los autores piuranos publican.

AMANTES DE LIBRO

“De esta manera conseguiremos poner el nombre de Catacaos en el mundo de las Bibliotecas de Intercambio” que no tienen fronteras y que, esperamos, atraiga la visita de muchas personas al distrito ”, expresa el promotor.

Pero no solo eso, para enfocar la promoción cultural de Catacaos en el mundo de los amantes de los libros y la literatura, se está organizando una jornada “entre libros " en la que participarán alumnos de los colegios que deseen formar parte del proyecto.

“La jornada incluye también un coloquio entre escritores, los que también quedan invitados todos los de la región. Los escritores y colegios por favor contactarse por interno al celular 947-515-391″, nos dice.