El tema de la emancipación es un referente motivador de presencia permanente en muchos de nuestros escritores, quienes, ante la perspectiva histórica, la dimensión y magnitud de los acontecimientos, la admiración ante el sacrificio sublime y la gesta heroica, el impulso por romper los lazos de la esclavitud y la dependencia, los anhelos irrenunciables de la libertad, plasman en su inspiración literaria el tema de la gesta heroica de los libertadores.

LITERATURA REALISTA

El punto de partida del proceso de creación literaria sobre la independencia es histórica, real, verdadera; por lo tanto, desde sus orígenes la literatura resultante no es ficticia, sino real y objetiva; pero el proceso lingüístico y literario se plasma a partir del referente motivador e inspirador, que determina la creación y eleva la dimensión espiritual plasmada en el texto u obra resultante.

Pero el texto literario no copia o retrata, sino transforma, eleva y sublimiza la instancia creadora bajo el impacto de la emoción, la sensibilidad y la admiración del escritor. De esta manera, el referente creador se adelgaza, se afina, adquiere sutileza y eleva con emoción, fervor, gratitud y admiración el hecho motivador, que se resuelve bajo el impulso de la sensibilidad creadora y muchas veces resulta un producto artístico en el que predomina, más que el hecho histórico, la vida interior y emotiva del creador, cuyos sentimientos humanos, sociales y admirativos adquieren caracteres colectivos y patrióticos sobre la vida de los pueblos y de las personas.

VALOR PATRIÓTICO DEL TEXTO LITERARIO

De esta manera, el texto literario elaborado como obra de arte adquiere su propio valor y autonomía, que no puede juzgarse por su cercanía o proximidad con los hechos reales o históricos originarios y causales, sino en función de la rica y compleja elaboración artística. Entonces aparece el factor estilístico, porque cada autor moviliza no solo el impulso de su creación, sino también su compenetración con los hechos, la admiración de lo portentoso, la dimensión del sacrificio, la proyección heroica, la dimensión espiritual de los valores supremos de la patria, la libertad y nuestros héroes, tanto los de nombre propio como los anónimos.

De esta manera, los textos literarios resultantes siempre plasman la dimensión trascendente del acto creador que brota en todos los pueblos y regiones de una sociedad sojuzgada, que pugna por romper las cadenas que la atan servilmente a la sociedad dominante. Entonces, la creación artística en general, y literaria, en particular, son un sentimiento vital que se plasma en todas las épocas, en todos los pueblos y en todas las razas; porque el afán no es solo crear, sino promover, difundir, propagar la obra literaria como ofertorio sublime y heroico en el altar sublime de la gratitud colectiva y popular mediante la creación literaria de sus escritores. Porque no se trata de un hecho individual, pues el autor es solo un intérprete de los sentimientos y aspiraciones populares, colectivos y multitudinarios. De esta manera, el escritor se convierte en heraldo y mensajero de su pueblo y de su tiempo que celebra el hecho libertario.

MUESTRA POÉTICA

Acepta la observación de que el hecho libertario y patriótico se plasma por autores de todas las épocas y pueblos.Con carácter ilustrativo registramos algunos casos de nuestro acervo cultural patriótico:

En su poema “El Perú”, el excelente poeta piurano Marco Martos ofrece esta belleza literaria: “No es este tu país/porque conozcas sus linderos,/ni por el idioma común,/ni por los nombres de los muertos./Es este tu país/ porque si tuvieras que hacerlo,/lo elegirías de nuevo/ para construir/ todos tus sueños.”

También en la entrega del poeta patacino Luis Valle Goicochea, incluido en “El sábado y la casa”, se incluye un poema que, curiosamente, no se celebrará la independencia por haberse suprimido la escuela del pueblo: “Ha sido suprimida/la escuelita del pueblo./Este 28 de Julio sin escuela/nadie podrá bandera en su puerta”, por lo que, entonces, la gente se irá a celebrar a otro pueblo: “Ellos habrán de madrugar ahora/para ir a otro pueblo/a saludar la aurora y a cantar…”.

En el otro extremo de la patria, nos encontramos con el poema “Corazón del Perú”, del poeta tacneño Omar Zilbert Salas, creador de esta tierna y sublime obra: “Cayó un copito de nieve/sobre una flor carmesí/se formó una bandera/de la patria en que nací.//Le di una gota de sangre//y un pensamiento de amor/y el corazón del Perú/ floreció en mi corazón.

Pero el poeta que no le ha dedicado al acontecimiento no solo un poema, sino todo un libro es el trujillano Bethoven Medina Sánchez, autor del poemario “Y antes niegue sus luces el sol” (2012), al que pertenecen estos versos: “28 de Julio/cogiendo la Bandera/brazos en alto/permaneció el Libertador San Martín/con fulgurante luz sobre las sombras/(ardiendo su corazón/ rasgando al tiempo permanecían los civiles)// Día propicio de 1821/(cuerpo de mujer desnuda)//Libertad – Libertad/y aplausos se prolongaron por rincones del territorio patrio”.

NARRACIÓN Y ANTOLOGÍA

También son propicias y notables muestras literarias de celebración del histórico acontecimiento dos magníficos y hermosos cuentos protagonizados por colegiales que deben ser de lectura obligada en nuestras escuelas y colegios: “Mi tarola en el desfile” (en su libro “La piedra bruja”), de Danilo Sánchez Lihón, y “Los pumas”, de Angel Gavidia (incluido en su “El molino de penca”.

Finalmente, citamos nuestra propia antología “Patria y libertad en la literatura de la independencia”, que recrea el proceso libertario desde los tiempos de la resistencia y rebeldía indígena de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, el valor de la “Carta a los españoles americanos”, de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, una semblanza de los libertadores, la gesta heroica de Junín y Ayacucho; el tema de la independencia en las tradiciones de Ricardo Palma; la literatura de la emancipación en el Perú; entre otros temas primordiales.