El maestro Alberto Alarcón es un distinguido poeta piurano que, luego de transitar por las aulas, salas de redacción periodísticas y tabernas, recaló por tierras liberteñas e hizo de estas su “paraíso terrenal”. Aquí ha apuntalado su actividad literaria con el esfuerzo editorial y se ha consolidado como un reconocido maestro y escritor.

Si bien son sus obras poéticas las que más se han difundido (no solo mediante libros), la narración, el ensayo y el estudio lingüístico y pedagógico también son parte de labor creativa e intelectual. Varios manuscritos yacen aún en el cajón de alguna mesa, en modestos estuches, en humildes cartones o simplemente en una carpeta digital, esperando pacientemente su propio momento y espacio.

Entre las hojas

Respecto a su producción poética, el maestro Alarcón inauguró el 2024 con un hermoso regalo. Nos sorprendió con un generoso libro en el que los versos se funden con la narración gráfica. En palabras del artista Óscar Alarcón (hijo del poeta), “la atmósfera y la línea narrativa cobran sentido con la lectura de algunos versos que encajan de forma precisa con los dibujos, completando la alquimia del papel, la tinta y la poesía”.

“Entre las hojas” se denomina esta maravilla de libro-objeto, publicado por Nectandra Ediciones. “Se trata de una bella publicación fraguada entre el editor Carlos Santa María y mi hijo, el artista plástico Oscar Alarcón Prieto. Él y Santa María han publicado un álbum ilustrado con el título ‘Entre las hojas’, en el que aparezco comprometido con fragmentos de mi obra poética” nos refiere el maestro Alberto Alarcón.

“Son tintas líricas, de un onirismo profundo donde el lector reconocerá la ilimitada materia de los sueños y los desbordes de la fantasía. (..). No es poesía ilustrada ni ilustración con poesía. Es una mixtura de línea y de palabra; ambas, alfabeto de ese misterio que los hombres denominamos arte” afirma el poeta.

Y luego nos exhorta: “¡A mirarlo, como se mira un crepúsculo! Porque a eso hemos venido: a mirar sin preguntar, a preguntar sin esperar respuesta, a mirar con ceguedad”, remata con tono poético y filosófico.

La abejita Milú y otros cuentos

Ahora nos sorprende, una vez más, con un libro escrito con amor literario y compromiso pedagógico. Me refiero a “LA ABEJITA MILÚ Y OTROS CUENTOS”, un libro escrito para imaginar, disfrutar y aprender. Once relatos lo conforman. Y, “en agradecimiento por haber leído” estos once relatos, don Alberto nos regala un poema, como quien nos despide con un guiño y una cómplice sonrisa.

“Son once cuentos y un poema, que te deleitarán porque están escritos con mucha ternura, alta calidad estética y un fino humor” nos dice el editor Jorge Tume. “En este libro encontrarás el cuento de la abejita que perdió su patín en la nieve; la historia de un gallo sordo, o de un zorro envidioso; el desternillante cuento de un perro escuálido, o de un viento juguetón; entre otros”, remarca.

Propósito pedagógico

En palabras del propio autor, este libro surge ante la necesidad de ofrecer una “literatura aplicada”. Con este término lo que en realidad quiere decirnos nuestro querido maestro Alberto Alarcón es que necesitamos acercar la literatura a todos los lectores, especialmente a los niños, sin perder de vista el propósito formativo.

Más allá de una historia fantástica o bien contada, más allá de la lectura placentera o lúdica, se vislumbra un trascendente propósito: la formación de las personas, el constante cultivo del ser humano. Y ese cultivo implica no solo desarrollar la capacidad imaginativa, sino educar sensibilidad estética y propiciar el aprendizaje reflexivo permanente.

Tras de la fina ironía, del fantástico relato o del humor contagiante, existe también la posibilidad de aprender. Sea por analogía, por modelamiento o por lo que fuere, “La abejita Milú y otros cuentos” es una invitación al disfrute imaginativo (a través de la palabra y de los coloridos dibujos) y una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje.

Creación y recreación

“Lo que yo hago con estos cuentos para niños es aplicar mis conocimientos, mis lecturas para escribir este tipo de relatos con el propósito de generar interés en los estudiantes”, nos dice en una entrevista concedida a la comunicadora Lizette Ramírez. Y por ello, cuando lean el libro, posiblemente recuerden las historias o se familiaricen con algunos de los relatos.

Alberto Alarcón tiene la capacidad de crear y recrear, con mucha maestría estas narraciones, con un fin pedagógico. Al referirse, por ejemplo, al cuento “El patín de la abejita Milú” nos dice que este relato es, en realidad, “una fábula cuyo propósito es hacer entender que el hombre debe comprometerse con la naturaleza y protegerla”.

Como podrán darse cuenta, más allá de la historia o de los comportamientos de los personajes, está la alegoría, el ideal. Y eso mismo ocurre con “El zorro envidioso y el cóndor”, “El gallo sordo”, “El hermano codicioso”, “La niña del caracol”, “La sirenita Omara” y todos los demás cuentos que conforman este mágico libro.

Y, para cerrar, don Alberto escogió el mejor de los regalos de despedida: un armonioso y juguetón poema que nos reconecta con el humor, la fantasía y la vida. “La luna y el mono” nos despiden con cariño y picardía hasta la próxima publicación del poeta y maestro.