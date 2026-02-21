Un vuelo que prometía una de los mejores vistas panorámicas en una de las ciudades más turísticas del mundo terminó en tragedia este sábado en la playa de São Conrado, al sur de Río de Janeiro. Un ala delta se precipitó sobre el mar cerca de la zona de aterrizaje, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

La turista norteamericana identificada como Jenny Colón Rodríguez fue rescatada con vida del agua en estado crítico y trasladada de inmediato a un centro hospitalario de la región. Sin embargo, no logró superar las lesiones y falleció poco después de su ingreso.

Mientras tanto, el piloto a cargo del vuelo, Rodolfo Pascoal Ladeira, un profesional con amplia trayectoria en el sector del vuelo libre, perdió la vida en el mismo lugar del siniestro. Su deceso fue confirmado por las autoridades que acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia.

El operativo de rescate movilizó una importante cantidad de recursos del Cuerpo de Bomberos, incluyendo helicópteros, motos acuáticas y ambulancias. Un barco privado que navegaba cerca del punto del impacto también participó en las labores de auxilio.

Falla técnica bajo investigación

Según fuentes locales, algunos testigos advirtieron sobre un problema con el aparato durante el descenso y que el paracaídas de emergencia no se desplegó a tiempo para amortiguar el golpe contra el agua. Los motivos exactos del accidente aún están bajo investigación, a la espera de recuperar el equipo para someterlo a una evaluación técnica minuciosa, según informó la directiva del club ‘São Conrado de Voo Livre’.

La Policía Civil de Río de Janeiro abrió una investigación formal para determinar las circunstancias del siniestro. La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), organismo encargado de fiscalizar el espacio aéreo nacional, también se sumó a las indagaciones.

Club suspende actividades

La empresa responsable del vuelo, el club ‘São Conrado de Voo Livre’, anunció la suspensión de todas sus operaciones por un período de tres días. La organización indicó además que ya reunió toda la documentación técnica del aparato y que trabaja para brindar asistencia a los familiares de las víctimas.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la asociación expresó: “Que la memoria de ambos sea un legado de inspiración, y que podamos encontrar fuerzas para seguir volando, soñando y viviendo, incluso en los momentos más difíciles.”