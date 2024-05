Marco Martos Carrera (Piura, 1942). Poeta y crítico, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se graduó como bachiller en Letras en 1972 con la tesis “Darío y Machado: del modernismo a la literatura comprometida” y se doctoró en Letras en 1974 con la tesis: “La poesía amorosa de César Vallejo en Los heraldos negros y Trilce”.

Trayectoria

Fue presidente de la “Academia Peruana de la Lengua”, en dos periodos. Valorado por la crítica especializada, lectores nacionales y extranjeros. Sus poemas son publicados en francés, alemán, italiano, húngaro e inglés. En la Universidad de San Marcos fue director de los programas académicos de Literatura, Lingüística, Comunicación Social y Bibliotecología; director del Instituto de Investigaciones Humanísticas; miembro del Consejo Superior de Investigaciones y de la Oficina General de Admisión; decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Fue docente en el Instituto Nacional de Arte Dramático de Lima, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Profesor visitante en la Universidad de Stendhal de Grenobl. En 1960 obtuvo el Premio Nacional de Poesía del Perú y ganó los Juegos Florales de San Marcos. Fue jurado de la Casa de las Américas.

Literatura infantil

No obstante su reconocida obra literaria en creación, investigación y crítica, pronto se difundirá su obra narrativa infantil, teniendo como destinatario a los niños. Su cuento se titula “Los gatos de Coronté” (Editorial Vicio perpetuo, 2024) y está inspirado en personajes reales. Considera que, entre los creadores y los infantes hay mucho en común, como la curiosidad, el gusto por la naturaleza y otros rasgos esenciales del ser humano. Además, “siempre llevamos a nuestro niño interior”, nos comentó.

Entrevista

Teniendo conocimiento de la próxima publicación de su obra que se distribuirá a nivel nacional, generamos la siguiente entrevista, breve pero contundente. Leamos:

El cuento “Los gatos de Coronté” nos advierte de la afinidad por crianza de gatos.

Los gatos son parte del paisaje urbano y rural del Perú y son animales que generalmente se crían en las casas. Y son afines a los niños.

¿Qué relación existe entre el ajedrez y la creación para niños y jóvenes?

El ajedrez, aparte de ser un juego ayuda a la socialización de las personas, pues les permite entrar en contacto con otras de diferentes edades que se igualan en el tablero. Gracias al ajedrez podemos ser previsores en la vida, los jóvenes aprenden a hacer planes y a tratar de cumplirlos. El ajedrez enseña a tener disciplina en cualquier asunto que emprendemos y, además, es divertido.

¿Cuáles son los elementos más importantes para considerar en la literatura infantil en nuestro país?

La literatura infantil tiene que considerar el principio de alteridad, ponerse en el lugar del otro. Cuando es creada por un adulto, tiene que parecer dicha o escrita por un niño.

¿La literatura infantil es un elemento clave en la identidad e integración educativa?

Puesto que la literatura está hecha de palabras, que es lo más característico del ser humano, difundirla nos acerca a nosotros mismos. Como lectores o como creadores salimos siempre beneficiados.

¿Qué opina sobre el lenguaje en las redes sociales, considerando el fácil acceso por niños y jóvenes?

Los padres, sobre todo de los más pequeños deberían limitar el uso de los celulares por parte de sus hijos. Pero no es verdad que impide el conocimiento del idioma. Lenguas tan antiguas como el fenicio, dejaban que los usuarios dejasen de escribir las vocales. Un joven puede escribir TQM y luego hacer un impecable relato.

Al hacer un balance entre lo positivo y lo negativo del desarrollo tecnológico vinculado con la enseñanza, ¿cómo orientarlo en la literatura?

Cada vez que ha surgido un avance tecnológico se ha pensado que terminaría con lo que había. No es verdad. La fotografía no terminó con la pintura, ni el cine con el teatro. El libro impreso es un medio hermoso usado por siglos, pero es solo el soporte de la literatura. Ese soporte puede ser otro, como viene ocurriendo con el mundo digital, pero eso no varía la eficacia del discurso. Lo negativo del mundo digital es conocido y lo ha dicho Umberto Eco: da la palabra personas que no tienen nada que decir.

Su poema “El Perú” se difunde en redes sociales ¿Qué significa la difusión de este poema para niños y adultos?

Ese poema lo que dice es que la patria es siempre el futuro, el deseo de estar juntos ahora y mañana, más allá de la historia y de los héroes.

TRAMA

Al inicio de “Los gatos de Coronté”, se lee: “Un día mamá vio un ratón en la casa. Había entrado por la puerta abierta que da a una azotea en la que colgamos la ropa limpia para que se seque. Se asustó mucho y dijo que teníamos que tener un gato. Adivinen: no llegó un gato. Llegaron dos”. Recordemos que T. S. Eliot consideró la sociología gatuna, en la obra musical Cats. Son poemas escritos en la década de 1930 e incluidos por Eliot, en cartas a sus ahijados. Asimismo, el cuento de Carroll, el Gato de Cheshire tiene la capacidad de aparecer y desaparecer, entreteniendo a Alicia mediante conversaciones paradójicas y filosóficas.