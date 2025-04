Ya se encuentra en las librerías “El loco de Dios en el fin del mundo”, el más reciente libro de Javier Cercas que publica Penguin Random House, en el que el autor emprende un viaje sin precedentes para interrogar al Papa Francisco sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Con su estilo característico, Cercas convierte esta experiencia en un relato apasionante y reflexivo que explora las fronteras entre la fe y la razón. La publicación se encuentra disponible desde hoy 01 de abril en las principales librerías a nivel nacional.

“Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle al papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo”.

Este es el arranque de este libro único, que nadie había tenido la oportunidad de escribir, entre otras razones porque el Vaticano jamás le había abierto de par en par sus puertas a un escritor. Pero, además de único, este es un libro de plenitud, donde su autor logra convertir una propuesta insólita en un relato propio y magistral: un thriller sobre el mayor misterio de la historia de la Humanidad.

Con esta novela sin ficción, Javier Cercas vuelve a su línea más personal, en la que logra enlazar sus obsesiones íntimas con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual: el papel en la vida humana de lo espiritual y lo trascendente, el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad.

El loco de Dios en el fin del mundo es una obra que combina la narrativa personal con la exploración de temas universales, y que seguramente generará un gran interés entre los lectores. Con su publicación, Cercas vuelve a demostrar su capacidad para crear obras literarias que desafían e inspiran.