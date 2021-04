Cristhian Briceño: “El lenguaje es la marca de cada escritor”

El escritor peruano Cristhian Briceño acaba de publicar “Su seguro servidor” (Seix Barral, 2021), su nuevo libro de cuentos en el que mantiene una exploración formal del terror, el extrañamiento, que ya se había visto en “Todo es demasiado”.

“Considero que estos dos libros, y quizás uno o dos más que puedan seguir en el futuro, son parte de un ciclo en el que espero no estancarme. No me gustaría”, dice el autor sobre su trabajo como narrador.

Al terminar de leer tus cuentos, uno queda con la sensación de que el lenguaje es el gran protagonista del libro...

El lenguaje es la marca de cada escritor, la forma cómo puede mostrar su valor. Los argumentos son casi siempre reiterativos, voluntaria o involuntariamente tomados de otro tipo de fuente. Pero el lenguaje me parece el lugar donde se muestra de lo que está hecho el escritor.

Se dice que la literatura gira alrededor de pocos temas, como la muerte, el amor, el tiempo. ¿El lenguaje es una forma de aproximarse a la originalidad?

Sí. En este y mis anteriores libros me ha gustado trabajar el texto en un nivel formal. Empecé con una poesía influenciada por poetas del Siglo de Oro, por una tradición barroca, así que mi primer libro de cuentos tuvo mucho de eso. Por eso considero que es fundamental trabajar el texto a nivel del lenguaje.

¿Quieres conseguir en la narrativa ese efecto de la poesía, más misteriosa y sensorial que dicha?

Puede ser misteriosa, pero hay momentos en el que uno se da cuenta que ha llegado la hora de que el lenguaje se vuelva compleja acorde a una situación o algo que quiera expresarse en un relato.

Este libro tiene una atmósfera similar a este contexto de muerte y miedo...

Lo escribí hace tres años. Los lectores han encontrado en el libro una cierta impronta fantástica, le ven cosas de la literatura del extrañamiento, del absurdo, del terror y hasta ciencia ficción. Todas esas lecturas valen. Un texto no es lo que diga el autor, sino lo que el lector interprete.

En el cuento “Los versus” hay un juego sarcástico sobre la producción literaria y los temas de moda. ¿Has buscado que tu obra esté alejado de ciertas tendencias en el círculo literario?

Creo que es algo involuntario en mí. Nunca me ha gustado hacer amistad con gente que escribe. La gente que escribe poesía usualmente agrupa. Pero en nuestra tradición también hay poetas insulares, como José Watanabe o Emilio Adolfo Westphalen. En mis textos hay bastante crítica a la moda pero no es algo que hago tan conscientemente.

¿Seguirás explorando la forma?

Estoy escribiendo una novela. Voy a seguir con esta forma de escribir, aunque cuando uno avanza, la novela va cambiando de un capítulo a otro, puede probar distintos tonos de escritura, como pasa en las de Thomas Pynchon. Eso me gusta. Por ejemplo, al leer la obra de Roberto Bolaño uno se da cuenta que es un poco plana, siempre es el mismo texto al que recurre Bolaño. Si uno lee “2666”, el libro llega a aburrir, a ser un poco empalagoso porque ya sabes todas sus estrategias, cómo son sus personajes. Algo a lo que no querría llegar alguien que escribe con cierto criterio.

Perfil

Cristhian Briceño es narrador peruano. Nació en Lima, en 1986. Ha publicado “Breve historia de la lírica inglesa”, “La trama invisible”, “La literatura en Alaska”, “Todo es demasiado”. Sus textos han aparecido en revistas peruanas y extranjeras.

